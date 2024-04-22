Суд приговорил пресс-секретаря Meta к 6 годам колонии заочно

Фото: linkedin.com/Andy Stone (Энди Стоун внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Второй Западный окружной военный суд приговорил директора по коммуникациям компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) Энди Стоуна (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к 6 годам колонии общего режима заочно в ходе рассмотрения уголовного дела о призывах к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным приговора, Стоуна признали виновным по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ ("Публичное оправдание терроризма").

Кроме того, в рамках прений сторон прокурор просил сократить обвинение и исключить из него "содержащие публичные призывы к осуществлению действий, направленных на причинение смерти".

В марте этого года Генеральная прокуратура РФ передала в суд дело о призывах к терроризму, возбужденное в отношении Энди Стоуна. По словам следователей, в марте 2022 года он опубликовал в своих соцсетях пост с оправданием насильственных действий против ВС РФ, участвующих в спецоперации. Публикация якобы содержала призывы к терактам против солдат.

Позже гособвинение просило суд заочно приговорить Стоуна к 7 годам колонии строгого режима. Срок наказания должен исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в РФ.