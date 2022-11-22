В Meta опровергли информацию об уходе Цукерберга со своего поста

Фото: ТАСС/AP/Mark Lennihan

Информация об уходе главы Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марка Цукерберга со своего поста является ложью. Об этом написал пресс-секретарь компании Энди Стоун в Twitter.

Представитель корпорации прикрепил к своему сообщению ссылку на публикацию шведского портала The Leak, где сообщалось, что Цукерберг готовится уйти со своей должности в 2023 году.

Ранее Цукерберг впервые за долгое время не попал в топ-10 самых богатых американцев по версии Forbes. В последнем рейтинге журнала он занял 11-ю строчку рейтинга с доходом в 57,7 миллиарда долларов. При этом богатейшим оказался Илон Маск с 251 миллиардом долларов. Далее в рейтинге расположились глава Amazon.com, основатель Microsoft, глава Oracle и инвестор Уоррен Баффет.



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