Число богачей в мире сократилось на 6% впервые с 2018 года – исследование

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В мире количество людей со сверхвысоким состоянием, которое превышает 30 миллионов долларов, за первую половину этого года сократилось на 6%, до 392,4 тысячи человек. Это произошло впервые с 2018 года, свидетельствуют результаты исследования компании Wealth-X.

Аналитики отмечают, что богачи пострадали из-за проблем в глобальной экономике и роста геополитической напряженности, вызванной ситуацией на Украине.

По данным исследования, доля женщин в общем числе сверхбогатых людей составляет 11% и с каждым годом растет.

Отмечается, что наиболее заметно обеднели граждане Северной Америки, на которую приходится больше всего сверхбогатых людей, – количество богачей сократилось на 9,7%, до 134,5 тысячи человек.

В Азии число богачей снизилось на 3,9%, в Европе – на 6,9%. При этом на Ближнем Востоке и в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна их количество увеличилось на 7,4 и 5,1% соответственно.

По мнению экспертов, это связано с тем, что в развивающихся странах этих регионов большинство миллионеров получают доходы от добычи и продажи полезных ископаемых, в том числе нефти и газа.

Ранее сообщалось, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил список богатейших американцев по версии Forbes. Всего в рейтинг попали 400 самых состоятельных американцев. Состояние Маска достигло 251 миллиарда долларов. Отмечалось, что всего за год оно выросло более чем на 60 миллиардов.

При этом впервые за долгое время из десятки выбыл основатель Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Марк Цукерберг, занявший 11-е место с состоянием в 57,7 миллиарда долларов.



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