Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров

Фото: depositphotos/SimpleFoto
Издание Forbes составило рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров.
На первой строчке уже много лет остается сын экс-главы и совладельца крупнейшей отечественной нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова Юсуф Алекперов. По данным журнала, его наследство оценивается в 21,4 миллиарда долларов.
Второе место в списке Forbes занимают дочь и сын основателя "Еврохима" и СУЭКа Андрея Мельниченко (у них по 11,35 миллиарда долларов), третьими в рейтинге стали наследники совладельца "Сибура" и "Новатэка" Леонида Михельсона (у них по 11,35 миллиарда долларов).
На четвертой позиции – дети председателя совета директоров и главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина. Доля одного ребенка составляет 8,3 миллиарда долларов. Пятую строчку занимают сын и дочь основателя Telegram Павла Дурова (у них по 7,55 миллиарда долларов).
В список Forbes всего вошли 20 семей, где на каждого наследника приходится не менее 2,6 миллиарда долларов.
Ранее Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes. Основатель Space X и Tesla за год увеличил свое состояние на 68 миллиардов долларов – до 219. Второе место удалось взять гендиректору Amazon Джеффу Безосу, который признавался самым богатым человеком в мире в течение четырех лет. За год состояние бизнесмена уменьшилось на 6 миллиардов долларов – до 171.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: