Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров

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Издание Forbes составило рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров.

На первой строчке уже много лет остается сын экс-главы и совладельца крупнейшей отечественной нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова Юсуф Алекперов. По данным журнала, его наследство оценивается в 21,4 миллиарда долларов.

Второе место в списке Forbes занимают дочь и сын основателя "Еврохима" и СУЭКа Андрея Мельниченко (у них по 11,35 миллиарда долларов), третьими в рейтинге стали наследники совладельца "Сибура" и "Новатэка" Леонида Михельсона (у них по 11,35 миллиарда долларов).

На четвертой позиции – дети председателя совета директоров и главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина. Доля одного ребенка составляет 8,3 миллиарда долларов. Пятую строчку занимают сын и дочь основателя Telegram Павла Дурова (у них по 7,55 миллиарда долларов).

В список Forbes всего вошли 20 семей, где на каждого наследника приходится не менее 2,6 миллиарда долларов.

Ранее Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes. Основатель Space X и Tesla за год увеличил свое состояние на 68 миллиардов долларов – до 219. Второе место удалось взять гендиректору Amazon Джеффу Безосу, который признавался самым богатым человеком в мире в течение четырех лет. За год состояние бизнесмена уменьшилось на 6 миллиардов долларов – до 171.

