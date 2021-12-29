Forbes назвал имена самых разбогатевших в 2021 году россиян

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Рейтинг российских миллиардеров, больше всех разбогатевших в 2021 году, возглавил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, сообщает журнал Forbes. Его состояние выросло на 13,81 миллиарда долларов, достигнув 17,24 миллиарда долларов.

В марте текущего года Telegram впервые разместил собственные облигации и тем самым привлек на рынке один миллиард долларов. Также мессенджер резко нарастил пользовательскую базу. В октябре в Telegram зарегистрировались 70 миллионов новых пользователей. Это произошло после сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Второе место в рейтинге заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние выросло на 11,92 миллиарда долларов, до 13,02 миллиарда долларов.

Ее состояние увеличилось благодаря переоценке Wildberries. Теперь компания показывает почти двукратный рост оборота, если сравнивать с прошлым годом. Влияние на стоимость ретейлера оказало успешное IPO Ozon – основного конкурента компании.

В список наиболее успешных российских предпринимателей также вошли глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, директор ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, член совета директоров СИБУРа и НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, руководитель НОВАТЭКа Леонид Михельсон, банкир Олег Тиньков, акционер ЛУКОЙЛа, а также владелец ФК "Спартак" Леонид Федун.

Ранее сообщалось, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием 300 миллиардов долларов. По данным рейтинга миллиардеров, богатство Маска достигло данной отметки 1 ноября. В тот момент его состояние увеличилось на 7,4 миллиарда долларов.

Таких показателей Маску удалось достичь в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla. Их рост превысил 13%, это обеспечило компании преодоление рыночной стоимости в 1 триллион долларов, а капитал Маска за один день вырос более чем на 41 миллиард долларов.

