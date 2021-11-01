Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием 300 млрд долларов

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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием 300 миллиардов долларов. Об этом сообщил Forbes.

По данным рейтинга миллиардеров, богатство Маска достигло данной отметки в 16:45 по московскому времени. В тот момент его состояние увеличилось на 7,4 миллиарда долларов.

В текущее время богатство Маска оценивается в 298,7 миллиарда долларов. Рост составляет 6,1%.

Таких показателей Маску удалось достичь в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla. Их рост превысил 13%, это обеспечило компании преодоление рыночной стоимости в 1 триллион долларов, а капитал Маска за один день вырос более чем на 41 миллиард долларов.

