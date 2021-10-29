Илон Маск перевез свою штаб-квартиру в Техас

Илон Маск переезжает из Калифорнии в Техас. Стало известно о том, что штаб-квартира Tesla теперь будет базироваться в Остине.

Для многих сотрудников компании это стало настоящим шоком, поскольку Маск объявил о своем решении в последний момент. О причинах переезда официально не сообщается.

Сам Маск говорил про слишком строгие ковидные ограничения в Калифорнии, которые влияют на темпы производства. Но финансовые аналитики утверждают, что все гораздо проще. Законы Техаса позволяют платить гораздо меньше налогов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.