Вирусолог назвал способ защитить детей от COVID-19

Фото: depositphotos/khanfus
Защитить детей и подростков от коронавируса возможно только благодаря вакцинации взрослых, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
"Пока не началась вакцинация подростков, остается только принять меры, чтобы вокруг детей, в семье, в классе, в спортивной секции, были привитые от COVID-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции", – приводит слова эксперта Ura.ru.
Мнение Аграновского поддержал иммунолог Николай Крючков. По его словам, для защиты детей необходимо вакцинировать взрослых, поскольку подростки почти не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.
В Москве за время пандемии коронавирусом переболели около 200 тысяч детей. Об этом ранее рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
До этого директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что регистрация детской вакцины против COVID-19 ожидается в скором времени. Он также добавил, что сейчас специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата.
Минздрав одобрил параллельную вакцинацию "Спутником" и препаратами от гриппа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: