Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06:33

Вирусолог назвал способ защитить детей от COVID-19

общество

Фото: depositphotos/khanfus

Защитить детей и подростков от коронавируса возможно только благодаря вакцинации взрослых, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"Пока не началась вакцинация подростков, остается только принять меры, чтобы вокруг детей, в семье, в классе, в спортивной секции, были привитые от COVID-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции", – приводит слова эксперта Ura.ru.

Мнение Аграновского поддержал иммунолог Николай Крючков. По его словам, для защиты детей необходимо вакцинировать взрослых, поскольку подростки почти не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

В Москве за время пандемии коронавирусом переболели около 200 тысяч детей. Об этом ранее рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

До этого директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что регистрация детской вакцины против COVID-19 ожидается в скором времени. Он также добавил, что сейчас специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата.

Минздрав одобрил параллельную вакцинацию "Спутником" и препаратами от гриппа

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать