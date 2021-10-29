Вирусолог назвал способ защитить детей от COVID-19

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Защитить детей и подростков от коронавируса возможно только благодаря вакцинации взрослых, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"Пока не началась вакцинация подростков, остается только принять меры, чтобы вокруг детей, в семье, в классе, в спортивной секции, были привитые от COVID-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции", – приводит слова эксперта Ura.ru.

Мнение Аграновского поддержал иммунолог Николай Крючков. По его словам, для защиты детей необходимо вакцинировать взрослых, поскольку подростки почти не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

В Москве за время пандемии коронавирусом переболели около 200 тысяч детей. Об этом ранее рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

До этого директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что регистрация детской вакцины против COVID-19 ожидается в скором времени. Он также добавил, что сейчас специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата.