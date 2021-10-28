Около 200 тысяч детей переболели коронавирусом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За время пандемии в Москве коронавирусом переболели около 200 тысяч детей, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Если раньше где-то мы имели 200–300 заболевших детей в день, то теперь это около тысячи. Если раньше очень редко в сводке ежесуточной по госпитализации я видела госпитализацию детей, то сегодня это от 20 до 30 детей госпитализируются ежедневно", – рассказала Ракова.
Она уточнила, что на сегодняшний день семь детей, находящихся в больнице имени З. А. Башляевой, тяжело переносят коронавирус, двое из них находятся на ИВЛ. По словам Раковой, это связано с распространением штамма "Дельта".
"Мы видим яркую клинику течения заболевания, особенно у детей старшего возраста, 14–17 лет, а также детей, которые имеют какие-либо сопутствующие заболевания: ожирение, сахарный диабет – у них снижен иммунный статус и они действительно болеют тяжело", – добавила она.
Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ Андрей Фисенко сообщил, что в сравнении с прошлым годом в текущем фиксируется рост заболеваемости COVID-19 у детей, но без тяжелого течения болезни.
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