Мурашко заявил, что около 60 тыс детей в России сейчас лечатся от коронавируса

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В России в настоящее время около 60 тысяч детей болеют коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
"Сегодня из числа наших маленьких пациентов мы видим, что у 50% течет заболевание с яркой клиникой. И всего в стране сегодня почти 60 тысяч детей находятся на лечении у медицинского персонала", – сказал Мурашко.
Ранее в столичном департаменте здравоохранения отметили рост заболеваемости коронавирусом среди школьников, детей первого года жизни и новорожденных. В Москве за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в прошлый. От недели к неделе тенденция усиливается.
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