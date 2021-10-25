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Москва 24

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Общество

12:54

Инфекционист объяснил резкий рост заболеваемости COVID-19 среди детей в РФ

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Из-за распространения "Дельта"-штамма стали чаще болеть дети и подростки. При этом увеличилось и число тяжелых случаев, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Эксперт отметил, что в настоящее время "Дельта"-штамм, который обладает высокой контагиозностью и патогенностью, доминирует над другими вариантами коронавируса.

"Если в прошлом году мы видели, что дети переносили заболевание в основном в легкой форме, часто и бессимптомно, то сейчас ситуация поменялась на 180 градусов: дети не просто заболевают, а переносят тяжело, и госпитализации детей и подростков сейчас происходят в разы чаще", – цитирует Чуланова "Интерфакс".

При этом инфекционист подчеркнул, что люди старше 60 лет все еще остаются в группе риска. Риск тяжелого течения болезни или летального исхода есть и у тех, кто не может сделать прививку из-за противопоказаний.

Чуланов заключил, что вакцинация защищает не только привитого человека, но и окружающих его людей.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения отметили рост заболеваемости коронавирусом среди школьников, детей первого года жизни и новорожденных. В Москве за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в прошлый. От недели к неделе тенденция усиливается.

В Москве сегодня выявили 7 778 новых случаев COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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