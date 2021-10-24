Главврач одной из московских больниц заявила об увеличении тяжелобольных COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В Москве наблюдается увеличение числа пациентов с тяжелым течением коронавируса. Об этом рассказала главврач городской больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире телеканала "Россия 1".
"Количество тяжелых, именно тяжелых, пациентов оно двигается к 80-70% в зависимости от уровня госпиталя. Это уже очень большая цифра", – отметила Лысенко.
При этом специалист подчеркнула, что большинство тяжелобольных пациентов – пожилые люди. Однако сейчас стали активно болеть дети, для которых разворачивают дополнительные койки.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России подтвердили 35 660 случаев заражения коронавирусом. При этом в 3 143 (8,8%) случаях болезнь протекала без клинических проявлений. За прошедшие сутки в стране подтвердили 1 072 летальных исхода. За весь период от коронавируса скончались 230 600 человек.
В Москве зафиксировали 5279 случаев, а области – 3030 случаев. Еще 3297 выявили в Санкт-Петербурге, в Самарской области – 1093, в Нижегородской области – 772, в Воронежской области – 736.
Перед нерабочей неделей в Москве наблюдаются пробки и большие очереди
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: