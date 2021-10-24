Главврач одной из московских больниц заявила об увеличении тяжелобольных COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве наблюдается увеличение числа пациентов с тяжелым течением коронавируса. Об этом рассказала главврач городской больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире телеканала "Россия 1".

"Количество тяжелых, именно тяжелых, пациентов оно двигается к 80-70% в зависимости от уровня госпиталя. Это уже очень большая цифра", – отметила Лысенко.

При этом специалист подчеркнула, что большинство тяжелобольных пациентов – пожилые люди. Однако сейчас стали активно болеть дети, для которых разворачивают дополнительные койки.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России подтвердили 35 660 случаев заражения коронавирусом. При этом в 3 143 (8,8%) случаях болезнь протекала без клинических проявлений. За прошедшие сутки в стране подтвердили 1 072 летальных исхода. За весь период от коронавируса скончались 230 600 человек.

В Москве зафиксировали 5279 случаев, а области – 3030 случаев. Еще 3297 выявили в Санкт-Петербурге, в Самарской области – 1093, в Нижегородской области – 772, в Воронежской области – 736.

