Москвичи выстроились в очередь за вакциной от COVID-19

Москвичи массово идут на вакцинацию от коронавируса, чтобы после длинных выходных иметь защиту от инфекции.

О том, сколько придется простоять, чтобы получить желанный укол, и где можно привиться быстрее всего, – в эфире телеканала Москва 24.

