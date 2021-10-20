Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Умер ведущий радиостанции Москва FM Дмитрий Казнин. Об этом сообщил руководитель департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов.

"Сегодня ушел Дима Казнин, один самых ярких журналистов, художник, муж, отец двоих детей. Человек, энергии которого лично я завидовал и буду завидовать всегда. Человек, с которым многие были с полуслова на одной волне. Интеллектуал, профессионал, настоящий мужчина, боец и просто офигенный парень. Девять дней я ждал, что он ответит мне на сообщение. Подожду еще. Не верю", – рассказал Максим Димов.

Дмитрию Казнину ему было 47 лет. На радиостанции Москва FM он вел передачу "Встань москвичом". В 2015 году ему диагностировали рак, он прошел несколько курсов химиотерапии и операций, а также лечился в Германии.

Казнин родился в Тбилиси, окончил филологический факультет Кемеровского государственного университета, позже продолжил учебу в СПбГУ на факультете журналистики. Он работал корреспондентом на радио "Северная столица", вел утреннее шоу на радио "Спутник". В 2007 году Казнин переехал в столицу и начал ввести утреннее информационное шоу на радио "Сити FM" в паре с Натальей Пешковой.

В 2011 году стал лауреатом российской национальной премии "Радиомания" как лучший ведущий разговорного эфира.

Москва 24 выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Казнина.

