Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин

Фото: ТАСС/Шандрин Виктор

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин скончался в возрасте 80 лет. Об этом ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Всегда очень жаль, когда уходят такие люди", – сказала она. – "Уходит эпоха, уходит время. С этим человеком я была близко знакома. Мне очень жаль, но, к сожалению, это жизнь".

На Олимпийских играх 1968 года в Гренобле Веденин стал серебряным призером в гонке на 50 километров.

На Играх 1972 года в Саппоро спортсмен выиграл золотые медали в гонке на 30 километров и эстафете 4х10 километров. На той же Олимпиаде он стал завоевал бронзу в гонке на 50 километров.

Веденин – четырехкратный чемпион мира. После завершения карьеры он работал тренером, спортивным судьей, а также являлся техническим делегатом Международной федерации лыжных гонок.

