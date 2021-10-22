Умерла актриса театра и кино Ольга Красина

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Актриса киностудии "Мосфильм" Ольга Красина скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"22 октября 2021 года на 81-м году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса киностудии "Мосфильм" Ольга Михайловна Красина", – говорится в сообщении.

Дебютом Красиной стала картина "Пиковая дама", вышедшая в 1960 году, где она исполнила главную роль. В 1964 году артистка окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского.

Заметными картинами с участием Красиной также стали "В пути", "Аптекарша", "Зайчик", "Сокровища республики", "Жизнь сначала".