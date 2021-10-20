Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти

Фото: РИА Новости/репродукция кадра из кинофильма режиссера Игоря Масленникова "Ярославна, королева Франции"

Актер Виктор Евграфов, исполнивший роль профессора Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса, скончался в возрасте 73 лет. Об этом киностудия "Самарафильм" сообщила в своей группе в социальной сети "ВКонтакте".

"Умер Виктор Иванович Евграфов – самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы", – говорится в публикации.

Артист восстанавливался после COVID-19, однако у него оторвался тромб. Ожидается, что его похоронят на "Аллее актеров" самарского городского кладбища.

В беседе с RT композитор и народный артист России Владимир Дашкевич назвал Евграфова ярким и интересным артистом, которому своей пластикой удалось усилить персонаж Мориарти.

"Это была очень яркая роль (Мориарти. – Прим. ред.)... <...> Он всегда очень обострял роль своей пластикой. Редко такая выразительная пластика бывает", – сказал Дашкевич.

Евграфов родился в 1948 году. Окончил ГИТИС. В 1994 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. Наиболее известен по роли профессора Мориарти в советском сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".