Умер режиссер Дмитрий Луньков

Фото: ТАСС/Юрий Набатов

Умер заслуженный деятель искусств РСФСР, сценарист и режиссер-документалист Дмитрий Луньков. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Он скончался на 86-м году жизни.

Дмитрий Луньков родился в 1936 году в Энгельсе. Окончив в 1959 году филфак Саратовского университета, работал редактором в Саратовской студии телевидения, а позже корреспондентом и старшим редактором сельскохозяйственных передач. В 1972 году перешел на штатную должность кинорежиссера.

За творческую деятельность он снял более 60 документальных картин. Многие его фильмы отмечены различными кинематографическими наградами.