Умер актер сериалов "Универ" и "Мент в законе" Константин Глушков

Фото: instagram.com/konstantin_glushkov_prod

Актер театра и кино Константин Глушков, сыгравший роли в сериалах "Универ" и "Мент в законе", умер в возрасте 57 лет. О смерти артиста сообщил его сын.

"Дорогие друзья, коллеги, родственники, как вам всем известно, в ночь с 24 на 25 сентября с нами не стало моего папы Константина Глушкова", – написал он в Instagram.

Актер умер из-за остановки сердца.

Глушков в 1988 году закончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС), с 1991 начал сниматься в кино. Его знают по ролям в сериалах "Каменская-4", "Солдаты", "Мент в законе", "Универ" и фильму "О чем говорят мужчины. Продолжение".