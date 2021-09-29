Умер актер сериалов "Универ" и "Мент в законе" Константин Глушков

Фото: instagram.com/konstantin_glushkov_prod
Актер театра и кино Константин Глушков, сыгравший роли в сериалах "Универ" и "Мент в законе", умер в возрасте 57 лет. О смерти артиста сообщил его сын.
"Дорогие друзья, коллеги, родственники, как вам всем известно, в ночь с 24 на 25 сентября с нами не стало моего папы Константина Глушкова", – написал он в Instagram.
Актер умер из-за остановки сердца.
Глушков в 1988 году закончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС), с 1991 начал сниматься в кино. Его знают по ролям в сериалах "Каменская-4", "Солдаты", "Мент в законе", "Универ" и фильму "О чем говорят мужчины. Продолжение".
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