Умер актер оперы "Мастер и Маргарита" Владимир Ябчаник

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Певец и актер Владимир Ябчаник, известный по ведущим ролям в мюзиклах "Норд-Ост", "Дракула" и опере-фантазии "Мастер и Маргарита", скончался на 57-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Ефим Шифрин.
"Сегодня не стало Володи Ябчаника. Светлая память..." – написал Шифрин, уточнив, что причиной смерти является инсульт.
Ябанчик родился в 1965 году во Львовской области Украины. В течение своей карьеры он выступал в качестве ведущего актера, в том числе в таких постановках, как "Красавица и чудовище", "Преступление и наказание", We Will Rock You и "Чайка". Он также снимался в некоторых российских фильмах и сериалах.
В 2017 году артист был номинирован на национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Оперетта-мюзикл/Лучшая мужская роль".
Ранее на 61-м году жизни умерла народная артистка России Наталья Исаева. Последние 38 лет своей жизни актриса посвятила служению в Кировском драматическом театре.
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