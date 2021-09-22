Умер актер из "Секса в большом городе" Уилли Гарсон

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Умер американский актер Уилли Гарсон, известный по сериалам "Секс в большом городе" и "Друзья", сообщает News.ru.

О его смерти сообщил сын актера. Гарсон ушел из жизни в возрасте 57 лет.

"Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого", – говорится в сообщении.

На счету актера около 160 ролей в различных фильмах и сериалах. В сериале "Секс в большом городе" Гарсон играет лучшего друга главной героини. Также он сыграл в сериале "Белый воротничок".