Скончалась народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова

Фото: ТАСС/Александр Саверкин
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра "Ромэн".
"С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 94-м году ушла из жизни народная артистка России Тамилла Суджаевна Агамирова", – говорится в сообщении.
Широкому зрителю актриса известна по роли леди Альтисидоры в картине "Дон Кихот". Она также сыграла в фильмах "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Матео Фальконе", "Кубинская новелла" и "Сталинград".
В 1951 году Агамирова окончила Бакинский театральный институт. В 1952 году она пришла в цыганский театр "Ромэн", которому посвятила почти 70 лет своей жизни.
Ранее, 2 июля, умер супруг Тамиллы Агамировой актер и режиссер, народный артист СССР, худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко. Церемония прощания с артистом прошла 4 июля.
За свою жизнь Сличенко сыграл более чем 60 ролей в различных фильмах и театральных постановках. Он также был лауреатом Госпремии СССР, обладателем премии правительства РФ и многих других наград. В 1951 году присоединился к труппе театра "Ромэн", а в 1977 году возглавил его.
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