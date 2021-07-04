Церемония прощания с Николаем Сличенко. Прямой эфир



В цыганском театре "Ромэн" проходит церемония прощания с художественным руководителем театра и народным артистом СССР Николаем Сличенко. Возложить цветы и проститься пришли близкие люди, друзья, коллеги и ученики. В этот же день Сличенко будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Артист ушел из жизни 2 июля в возрасте 86 лет.

Слова соболезнования родным и близким выразил Владимир Путин, отметив, что Николай Сличенко был ярким артистом, полностью посвятившим себя искусству и сохранению самобытной цыганской культуры.

Николай Сличенко начал актерскую карьеры в цыганском театре "Ромэн" в 1951 году. В 1977 году он стал худруком и главным режиссером театра.

За свою творческую карьеру Сличенко исполнил более 60 ролей в театре и кино. Зрителям особенно запомнились его работы в кинолентах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс", "В дождь и в солнце", "Олеко Дундич".

Николай Сличенко являлся обладателем всевозможных премий и наград, в 2020 году он удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.