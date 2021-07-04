Церемония прощания с Николаем Сличенко. Прямой эфир

10:00
В цыганском театре "Ромэн" проходит церемония прощания с художественным руководителем театра и народным артистом СССР Николаем Сличенко. Возложить цветы и проститься пришли близкие люди, друзья, коллеги и ученики. В этот же день Сличенко будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Артист ушел из жизни 2 июля в возрасте 86 лет.
Слова соболезнования родным и близким выразил Владимир Путин, отметив, что Николай Сличенко был ярким артистом, полностью посвятившим себя искусству и сохранению самобытной цыганской культуры.
Николай Сличенко начал актерскую карьеры в цыганском театре "Ромэн" в 1951 году. В 1977 году он стал худруком и главным режиссером театра.
За свою творческую карьеру Сличенко исполнил более 60 ролей в театре и кино. Зрителям особенно запомнились его работы в кинолентах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс", "В дождь и в солнце", "Олеко Дундич".
Николай Сличенко являлся обладателем всевозможных премий и наград, в 2020 году он удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: