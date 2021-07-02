Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко

Фото: ТАСС/Валерий Зуфаров

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ушел из жизни яркий, неординарный человек, подлинный корифей сцены, посвятивший себя служению искусству, родному театру "Ромэн", – говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Сличенко внес значительный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа, а также воспитал талантливых молодых исполнителей.

Российский лидер отметил, что талант, мастерство и удивительное обаяние – то, за что артиста ценили коллеги и публика.

"Светлая память о Народном артисте СССР Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей его творчества", – заключил глава государства.

2 июля стало известно о смерти народного артиста СССР, актера и режиссера Николая Сличенко в возрасте 86 лет.

Сличенко начал карьеру в качестве артиста вспомогательного состава в цыганском театре "Ромэн" в 1951 году. В 1977 году он стал худруком и главным режиссером театра.

Он сыграл более чем 60 ролей в различных фильмах и театральных постановках. Сличенко также был лауреатом Госпремии СССР, обладателем премии правительства РФ и многих других наград.

