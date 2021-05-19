В театре "Ромэн" рассказали о госпитализации Сличенко

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Народный артист СССР Николай Сличенко был госпитализирован для прохождения планового обследования, рассказали в администрации театра "Ромэн" "Газете.ру".

"Плановая госпитализация. Да, он в Боткинской больнице на плановом обследовании", – сообщили представители театра.

В материале говорится, что 19 мая Сличенко вызвали скорую помощь из-за обострения болезни легких. Подчеркивается, что он уже лечился от этой болезни, но терапия не помогла.

Ранее заслуженную артистку РСФСР, актрису Светлану Светличную выписали из больницы. Актриса лежала в отделении неврологии. Ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.