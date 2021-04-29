Актрису Светличную выписали из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Заслуженную артистку РСФСР, актрису Светлану Светличную выписали из больницы, сообщает РИА Новости.

Актриса лежала в отделении неврологии. Ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Светличную доставили в городскую клиническую больницу имени Юдина 26 апреля. Ранее в СМИ сообщалось, что актрису госпитализировали с подозрением на инсульт.

80-летняя артистка наиболее известна по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука" и "Место встречи изменить нельзя".