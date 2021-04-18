16:48
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву. Телеграмму в ее адрес опубликовали на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Градоначальник отметил, что актрисе удалось создать множество знаковых женских образов.
"Ваши прекрасные работы в театре и кино являются примером высочайшего профессионализма и беззаветного служения искусству. Пусть поддержка родных, друзей, коллег и поклонников вдохновляет Вас на новые творческие проекты", – написал Собянин.
Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Дебют актрисы в кино пришелся на ее восьмилетие – она сыграла в фильме Константина Юдина "Близнецы".
Артистка наиболее известна ролями в картинах "Служебный роман" и "Гараж". В 1980 году получила звание народной артистки РСФСР, имеет несколько орденов.
Ранее Сергей Собянин поздравил с 81-летием народного артиста СССР Владимира Васильева.
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