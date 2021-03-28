Большая часть театров Москвы реконструирована – Собянин

11:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве привели в порядок две трети театров, еще 30 зданий планируют реконструировать в ближайшие три года, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
По словам мэра, речь идет о полной комплексной реконструкции или капитальном ремонте с оснащением новым оборудованием.
В 2020 году ремонт завершился на 138 объектах культуры, включая 12 театров. В порядок привели Московский театр юного зрителя, Детский театр юного актера, театр "Уголок дедушки Дурова" и другие.
В прошлом году из-за ограничений театры были открыты только 154 дня. Число зрителей сократилось, а вместе с ним и доходы от продажи билетов. В связи с этим столичные власти оказали финансовую поддержку учреждениям культуры.
На выделенные средства удалось сохранить коллективы и уровень зарплаты. В целом в 2020 году в столице показали 15,1 тысячи спектаклей, концертов и цирковых выступлений.
Театры начали постепенно возвращаться к прежнему режиму работу. Пока максимальное количество зрителей не должно превышать 50% вместимости зала. Полное восстановление будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Собянин рассказал, что властям нужно было поддержать артистов, сотрудников театров, музеев и остальных работников культуры Москвы в период жестких ограничений, связанных с пандемией.
"Мы полностью обеспечили финансирование заработной платы работников, несмотря на то что многие учреждения были просто закрыты достаточно долгий период времени. И сделали это так, чтобы она была не ниже уровня предыдущего года как минимум", – пояснил мэр.
Он отметил, что при первой возможности музеи и театры снова открыли. Сегодня большинство из них работают.
Ранее сообщалось, что власти Москвы не будут смягчать ограничения по заполняемости залов в театрах, поскольку пока это не позволяет сделать эпидемиологическая ситуация.
Как сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, власти должны отдавать себе отчет, что гарантированно избавлены от всяких "сюрпризов". Он отметил, что сегодня надо радоваться тому, что в принципе появилась возможность посещения театров, и в частности, проведения "Ночи театров" в очном формате.
Власти Москвы не планируют смягчать ограничения для учреждений культуры и спорта
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