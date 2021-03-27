Акция "Ночь театров" стартовала в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ежегодная акция "Ночь театров" стартовала вечером 27 марта в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя московского департамента культуры Александра Кибовского.

По его словам, в акции примут участие свыше 130 городских площадок. "Сейчас в театре Немировича-Данченко идет концерт для врачей и волонтеров. Всего пришли около 1 тысячи волонтеров и медицинских работников", –заявил Кибовский.

Акция проводится в девятый раз. "Сегодня у нас больше 170 мероприятий, которые пройдут на более 130 площадках. Во многом мы обязаны тому, как Москва справляется с коронавирусом", – добавил руководитель ведомства.

Мероприятие "Ночь театров" проходит в этом году в офлайн и онлайн форматах. Побывать в театрах и на других площадках акции можно, соблюдая предписания Роспотребнадзора. Известно, что в театрах может быть заполнено только 50% зрительских мест.

Ранее москвичам рассказали об инклюзивных театральных проектах города. Проект "Недослов" объединяет актеров с нарушением слуха.