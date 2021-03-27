Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

27 марта, 21:59

Акция "Ночь театров" стартовала в столице

город культура

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ежегодная акция "Ночь театров" стартовала вечером 27 марта в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя московского департамента культуры Александра Кибовского.

По его словам, в акции примут участие свыше 130 городских площадок. "Сейчас в театре Немировича-Данченко идет концерт для врачей и волонтеров. Всего пришли около 1 тысячи волонтеров и медицинских работников", –заявил Кибовский.

Акция проводится в девятый раз. "Сегодня у нас больше 170 мероприятий, которые пройдут на более 130 площадках. Во многом мы обязаны тому, как Москва справляется с коронавирусом", – добавил руководитель ведомства.

Мероприятие "Ночь театров" проходит в этом году в офлайн и онлайн форматах. Побывать в театрах и на других площадках акции можно, соблюдая предписания Роспотребнадзора. Известно, что в театрах может быть заполнено только 50% зрительских мест.

Ранее москвичам рассказали об инклюзивных театральных проектах города. Проект "Недослов" объединяет актеров с нарушением слуха.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать