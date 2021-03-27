Москвичам рассказали об инклюзивных театральных проектах города

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичам в честь Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, рассказали об инклюзивных театрах города, где играют люди с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Например, театральный проект "Недослов" объединяет актеров с нарушением слуха. На сцене участники используют только танцевальные и пластичные движения.
Труппа состоит из 24 человек, которые являются выпускниками Российской государственной специализированной академии искусств, где люди с нарушениями слуха могут получить профессию артиста театра и кино. Репертуар команды содержит девять спектаклей. Актеры также участвуют в различных отечественных и зарубежных фестивалях. Расписание постановок можно узнать на сайте.
Кинотеатральный проект "Взаимодействие" объединил людей с синдромом Дауна. Участники создают спектакли, видеоролики, документальные фильмы, тренинги, мастер-классы. В труппе числится 14 человек.
В планах "Взаимодействия" – проведение творческих лабораторий, где профессионалы данной сферы будут учиться работать с особенными актерами. Ознакомиться с афишей театра можно на сайте.
Также в городе функционирует театр-студия "Круг II", которая работает с людьми с ограниченными возможностями здоровья, их близкими, а также режиссерами и специалистами по особому театру. В студии играют актеры с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями. Каждый сезон участники готовят по 5–8 новых спектаклей. Подробнее о них можно узнать на сайте.
Ранее в "Единой России" предложили предоставить инвалидам дополнительные гарантии при устройстве на работу. Также партия предлагает закрепить в законе о занятости выплаты работодателям за трудоустройство молодежи и инвалидов.
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