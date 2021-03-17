Путин считает, что пожилым и инвалидам соцподдержка должна оказываться без проволочек

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Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры заявил, что для пожилых граждан и людей с инвалидностью должно быть обеспечено безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы они получали соцподдержку без проволочек.

"В 2020 году выросло число выявленных, а главное, устраненных нарушений в области охраны прав инвалидов, пенсионеров. Такая статистика говорит о том, что проблемы в этой сфере сохраняются", – отметил он.

Глава государства добавил, что вместе с другими госорганами Генпрокуратура должна обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий. Пожилые и людей с инвалидностью должны получать положенные им компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал в первоочередном порядке рассматривать обращения в прокуратуру матерей, а также детей-сирот и пожилых людей. По словам главы государства, также является недопустимым игнорирование фактов домашнего насилия.