Путин призвал в первую очередь рассматривать обращения в прокуратуру многодетных семей

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Президент РФ Владимир Путин потребовал в первоочередном порядке рассматривать обращения в прокуратуру матерей, а также детей-сирот и пожилых людей.

В среду Владимир Путин принимал участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России. По словам президента, также является недопустимым игнорирование фактов домашнего насилия.

"Среди безусловных приоритетов – охрана прав несовершеннолетних. Нарушений здесь по-прежнему, вы хорошо знаете это, немало", – подчеркнул президент России. Согласно утверждению Владимира Путина, обращения семей с детьми-инвалидами, опекунов детей-сирот надо рассматривать раньше всего.

Помимо того, Владимир Путин призвал привлекать к решению возникающих проблем власти регионов и муниципалитетов.

Ранее глава российского государства поручил подготовить меры по профилактике социального сиротства. В качестве ответственных за его реализацию указаны премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители субъектов страны.