Голикова сообщила, что число детей-сирот в России в 2020 году сократилось на 6,6%

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Численность детей-сирот в среднем в России уменьшилась на 6,6% в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Голикова заявила, что в 28 регионах число таких детей сократилось на 10–30%, что превышает среднюю динамику.
"На безвозмездную форму опеки передано более 19,5 тысячи детей, на возмездную форму – почти 12 тысяч. Усыновлено 2,5 тысячи детей", – отметила вице-премьер.
Она также уточнила, что всего в России воспитывается 30,3 миллиона детей.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что количество детей, живущих в столичных детских домах, снизилось в 3,5 раза. Он отметил, что часть таких детей имеет ментальные нарушения. Это происходит зачастую из-за сложности в адаптации к нормальным условиям жизни.
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