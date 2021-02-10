СФ одобрил закон о бессрочном праве детей-сирот на обучение в вузах за счет бюджета

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Совет Федерации одобрил закон о бессрочном праве детей-сирот на обучение в высших образовательных учреждениях за счет бюджетных средств.

Согласно закону, продление льгот на обучение по программам бакалавриата и специалитета действует при успешном прохождении вступительных испытаний в рамках установленной квоты. Оно распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов.

Ранее соответствующее право для данных категорий граждан было предусмотрено нормой закона об образовании, срок действия которой был установлен до января текущего года. Данная инициатива была впервые вынесена на рассмотрение депутатов в мае прошлого года.

По действующему законодательству, право на внеконкурсное зачисление в вузы имеют дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и граждане, получившие инвалидность вследствие травм на военной службе – им полагается 10-процентная квота от общего количества бюджетных мест. Для зачисления необходимо преодолеть минимальный порог баллов по каждому предмету.

Ранее сообщалось, что дети сотрудников МВД и Росгвардии могут получить преимущество при поступлении в вузы. Авторы законопроекта объяснили необходимость введения соответствующего законопроекта тем, что у детей военнослужащих уже есть такое преимущество, в то время как на детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии аналогичные преимущества не распространяются.

