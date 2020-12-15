Защита диссертаций может стать обязательной для аспирантов в РФ

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Написание и защиту диссертаций могут сделать обязательным итогом обучения в аспирантуре. Такой законопроект в среду, 16 декабря планирует рассмотреть Комитет Госдумы по образованию и науке перед вторым чтением в палате.

Предполагается, что это будет способствовать совершенствованию подготовки научных и научно-педагогических кадров. Первое чтение правительственной инициативы прошло в феврале. Депутаты поддержали концепцию законопроекта, однако отметили, что он нуждается в доработке.

Как пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Минобрнауки, сегодня доля защит аспирантов от числа принятых в аспирантуру составляет 18 процентов. Разработанный ведомством законопроект полностью переформатирует процесс обучения в аспирантуре.

При этом предзащита подготовленной во время учебы диссертации станет обязательным условием итоговой аттестации для аспиранта. Отмечается, что вуз организует научное сопровождение исследователя до защиты научной работы. Также предусматривается возможность досрочной аттестации.

Проект закона отменяет аккредитацию программ аспирантуры и определяет особенности защиты диссертаций для структур, связанных с силовыми органами. Все академические права обучающихся по указанным программам, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу, сохранятся.

Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков ранее заявил, что отечественные дипломы могут быть преобразованы в "дипломы по требованию". По его словам, речь идет о документах со "сроком годности".