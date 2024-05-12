СК завел дело о халатности после частичного обрушения общежития в Коми

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Коми"

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности из-за частичного обрушения пятиэтажного дома в Печоре, где находилось общежитие. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по республике Коми.

Сейчас сотрудники СК РФ проводят комплекс мер, направленных на выявление причин и обстоятельств происшествия.

"Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует руководитель следственного управления", – уточнили в ведомстве.

В региональном МЧС добавили, что помещения в обрушившемся подъезде пустовали. Сейчас специалисты продолжают разбор завалов.

Кирпичный пятиэтажный дом частично обрушился в городе Печора в Коми днем 11 мая. По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал.

Спасателям удалось эвакуировать всех жильцов. Для них подготовили два пункта временного размещения.

Глава Коми Владимир Уйба уточнил, что обрушившийся подъезд дома является аварийным. При этом, по его словам, само здание имеет статус бывшего общежития.

