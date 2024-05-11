Пятиэтажный дом частично обрушился в Коми

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Коми"

Кирпичный пятиэтажный дом частично обрушился в городе Печора в Коми. Об этом сообщило республиканское управление МЧС в своем телеграм-канале.

Сейчас к месту происшествия выдвинулись пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал.

Глава Коми Владимир Уйба в своем телеграм-канале сообщил, что уже вылетел в Печору. Он уточнил, что обрушившийся подъезд дома является аварийным. При этом, по его словам, само здание имеет статус бывшего общежития.

"На месте буду выяснять причины случившегося", – добавил Уйба.

Ранее в подмосковной Истре произошло обрушение автомобильного моста, в результате никто не пострадал. Как уточнили в прокуратуре Московской области, по факту обрушения была организована проверка. Ведомство установит обстоятельства произошедшего и оценит действия ответственных лиц по содержанию и ремонту сооружения.

