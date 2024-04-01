Мост обрушился в подмосковной Истре

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В подмосковной Истре произошло обрушение автомобильного моста, в результате никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС РФ по Московской области.

Мост расположен по адресу городской округ Истра, деревня Троица. Он проходит через реку Молодильню.

Как уточнили в телеграм-канале прокуратуры Московской области, по факту обрушения была организована проверка. Ведомство установит обстоятельства произошедшего и оценит действия ответственных лиц по содержанию и ремонту сооружения.

"Доступ граждан к домовладениям и проезд экстренных служб обеспечен", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ писали о семи жертвах падения строительного крана, который был установлен на промышленном объекте в тайской провинции Районг. По данным прессы, в списке погибших есть шесть граждан Мьянмы и один представитель Китая. На этом фоне строители потребовали от работодателя выплатить семьям погибших компенсацию в размере 5 миллионов батов (примерно 140 тысяч долларов).