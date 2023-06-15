Стала известна причина падения строительного крана в Новосибирске

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Крановщица, погибшая при падении башенного крана на стройке в Новосибирске, перед произошедшим кричала рабочим, что у техники отказали тормоза. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местного жителя, ставшего очевидцем ЧП.

"Около 09:05 (05:05 по московскому времени. – Прим. ред.) кран поехал разгружать фуру со стеклами, сошел с рельс, крановщица кричала стропальщикам, что отказали тормоза. Стрела была пустая, зацепить не успели", – рассказал мужчина.

Он добавил, что после падения крана женщина была жива еще какое-то время и тяжело дышала. Рабочие вызвали экстренные службы и бригаду скорой помощи, однако медики прибыли к месту в тот момент, когда крановщица уже скончалась.

Другой очевидец рассказал, что в момент падения крана слышал звон стекла и скрежет металла. Он выглянул в окно и увидел лежащий на парковке строительный кран, который повредил несколько автомобилей.

"Выглянув в окно, я обнаружил лежащий на строительной парковке кран, разбивший несколько автомобилей всмятку и несильно повредивший соседние автомобили. Недалеко от кабины лежало тело, как потом выяснилось, женщины-крановщицы. Подошедшие очевидцы и сотрудники стройки первую помощь не оказали, скорее всего, по внешним признакам было понятно, что крановщица уже погибла", – отметил мужчина.

Он подчеркнул, что другие свидетели происшествия и рабочие не подходили к месту ЧП к телу женщины до тех пор, пока не прибыли экстренные службы.

Строительный кран упал утром 15 июня в Новосибирске на припаркованные автомобили на стройплощадке в микрорайоне Европейский Берег. Женщина 1966 года рождения, работавшая крановщицей, погибла, упавшая техника повредила 8 машин.

Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту гибели женщины.



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