Строительный кран упал в Новосибирске, крановщица погибла

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Строительный кран упал утром 15 июня в Новосибирске на припаркованные автомобили на стройплощадке в микрорайоне Европейский берег, женщина-крановщица погибла. Об этом со ссылкой на ГУМВД по Новосибирской области сообщает РИА Новости.

"В 09:15 (05:15 мск) в полицию поступило сообщение об обрушении строительного крана в Октябрьском районе Новосибирска на улице В. Заровного", – указано в сообщении.

Женщина-крановщица 1966 года рождения при падении крана погибла, сообщили в МВД. Кроме того, были повреждены 8 автомобилей.

Прокуратура Новосибирской области проверяет факт происшествия, ведомство даст оценку соблюдения требований техники безопасности.

Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту гибели крановщицы. На месте ЧП уже работает следователь.

Ранее сообщалось, что два человека погибли после крушения мотодельтаплана в Челябинской области. Причины происшествия устанавливаются, транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства.



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