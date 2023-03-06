13:58Происшествия
Ми-8 экстренно сел в Воронежской области по техническим причинам
Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"
Военный вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Воронежской области по техническим причинам. Об этом заявили в пресс-службе Западного военного округа, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время к месту посадки направлена комиссия ЗВО.
О том, что в Воронежской области Ми-8 совершил аварийную посадку, стало известно 6 марта. Инцидент произошел в Павловском районе.
Отмечалось, что в результате была повреждена ЛЭП, однако ее работу оперативно восстановили. На место были вызваны экстренные службы.
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