Вертолет Ми-8 экстренно сел в Воронежской области

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Гусев.

"В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8. Спецслужбы работают на месте. Была повреждена ЛЭП, работа которой уже восстановлена", – написал Гусев.

По словам губернатора, угрозы жизни и здоровью жителям региона нет.

Ранее в СМИ распространилась информация, что ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М запросил посадку в петербургском аэропорту Пулково. Решение было принято из-за плохой погоды.

Инсайдер подчеркнул, что посадка не была аварийной.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!