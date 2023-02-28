Пилот объяснил, что означает введенный в Санкт-Петербурге план "Ковер"

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При плане "Ковер" все воздушные суда, которые находятся в небе, должны совершить посадку. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный пилот России, бывший летный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник.

По его словам, данный план объявляют, когда неопознанные летающие объекты заходят в воздушное пространство. Диспетчер не может определить, что с ними делать. При такой ситуации и объявляется "Ковер", объяснил эксперт. Пилот добавил, что подобный план необходим для защиты гражданских самолетов.

"Такие случаи были очень редко. В пять лет один раз объявляют "Ковер". Тогда залетали частные воздушные суда или неопознанные летающие объекты. Тогда давали такую команду. Но в Питере какой беспилотник? С Украины вряд ли дотянет. Поэтому разберутся наши военные", – подчеркнул Сытник.

Он отметил, что воздушное пространство просматривается. Когда с неопознанным объектом выходят на связь, а он не отвечает, то связываются с военными. Если они не могут определить его, то тогда объявляется план "Ковер", резюмировал собеседник издания.

Ранее аэропорт Пулково объявил задержку рейсов до 12 часов. Телеграм-каналы писали, что в Санкт-Петербурге ввели план "Ковер" из-за неопознанного объекта в воздухе.

По информации источника, воздушное пространство в радиусе 200 километров вокруг Пулково закрыто до 13:20.

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