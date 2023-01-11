Фото: телеграм-канал Baza

В Шереметьево прокомментировали инцидент с водителем телетрапа, разъяснение авиагавань опубликовала в своем телеграм-канале.

В аэропорту Шереметьево при проведении предполетного обслуживания во время отгона самоходного телетрапа произошло его столкновение с самолетом.

В авиагавани сообщили, что специалисты провели осмотр самолета и признали повреждение несущественным, поэтому судно получило разрешение на вылет по ранее назначенному маршруту. После самолет спокойно сел в пункте назначения.

"Работник, выполнявший операцию по наземному обслуживанию, почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Работнику незамедлительно была оказана первая медицинская помощь", – сообщили в Шереметьево.

В пресс-службе отметили, что сотрудник находится на данный момент в медучреждении под наблюдением специалистов. Мужчине поставили диагноз "отравление".

"Согласно документальным подтверждениям, указанный работник при выходе на рабочую смену прошел плановый медосмотр без отклонений", – добавили в пресс-службе.

В связи со случившимся Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства происшествия, даст оценку действиям работников Шереметьево. При наличии оснований будут приняты меры.

Ранее сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о снятии запрета на вылет самолетов, который был введен в результате сбоя в системе оповещения пилотов. В настоящий момент выясняются первоначальные причины проблемы.

В США устранили неполадки в системе оповещения пилотов

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