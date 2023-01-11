Авиарегулятор США сообщил о снятии запрета на вылет самолетов

Фото: ТАСС/Caroline Brehman/EPA

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о снятии запрета на вылет самолетов, который был введен в результате сбоя в системе оповещения пилотов. Соответствующее заявление регулятора появилось в Twitter.

"Нормальное воздушное движение постепенно восстанавливается в США после ночного сбоя в системе оповещения пилотов NOTAM, которая предоставляет летным экипажам информацию о безопасности", – говорится в сообщении.

Авиарегулятор добавил, что в настоящий момент выясняются первоначальные причины проблемы.

Из-за сбоя были перенесены 4 тысячи рейсов внутри страны, а также вылетающих оттуда или прибывающих туда. Число отмененных рейсов составило 728.

Ранее появилась информация о сбое в работе системы оповещения NOTAM, отвечающей за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден получил сообщение о ситуации со сбоем в системе авиации.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!