В Росавиации напомнили о сохранении ограничений на полеты на юге и в центральной части РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России не прекращал действовать, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

До этого в Сети распространилась якобы копия письма замглавы компании Владимира Потешкина, в котором было написано, что 11 аэропортов РФ возобновят свою деятельность с 15 января.

"Распространяемый в соцсетях документ является фейком. Режим ограничения полетов в указанных аэропортах не отменялся и продолжает свое действие", – говорится в сообщении.

Ранее Сирия открыла небо для российских гражданских самолетов. Там заверили, что страна способна обеспечить безопасный пролет самолетов из РФ.

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