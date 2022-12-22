Авиакомпания iFly согласовала необходимые документы с Иорданией – Tez Tour

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Авиакомпания iFly согласовала необходимые документы с Федеральным агентством воздушного транспорта (ФАВТ) и властями Иордании, сообщил ТАСС туроператор Tez Tour. Перевозчик намерен продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря.

В то же время авиакомпания отменила рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться из Москвы 23 декабря и из Уфы – 24 декабря.

"Авиакомпания iFly уведомила туроператора о согласовании необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта и уполномоченными органами государственной власти в Иордании, а также подтвердила намерения продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря в случае оперативного получения разрешения от Росавиации", – говорится в сообщении.

По итогам 22 декабря число россиян, вывезенных из Египта компанией Tez Tour, составит около 6 тысяч. С учетом рейсов, которые вылетят в четверг, вывезено 3,4 тысячи человек из Хургады и 2,5 тысячи – из Шарм-эш-Шейха.

На египетских курортах остаются 900 российских туристов – 400 человек в Хургаде и 500 – в Шарм-эш-Шейхе.

Ранее iFly вынужденно отменяла вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 20 и 21 декабря. Авиакомпания не может выполнять рейсы из-за запрета на использование воздушного пространства ряда стран: Саудовской Аравии, Иордании, Турции и Эритреи.

В Tez Tour пообещали, что вернут деньги за приобретенные туры своим клиентам, которые не смогли вылететь в Египет в период с 15 по 19 декабря.

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