Tez Tour вернет средства клиентам, не сумевшим вылететь в Египет

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Туроператор Tez Tour вернет деньги за приобретенные туры своим клиентам, которые не смогли вылететь в Египет в период с 15 по 19 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о невозможности выполнения рейсов в Египет в период с 15 по 19 декабря 2022 года. Клиентам туроператора, чьи вылеты были запланированы на соответствующие даты, будет произведен возврат денежных средств по приобретенным турам в полном объеме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что iFly не может выполнить данные рейсы из-за введенного запрета на использование воздушного пространства Саудовской Аравии, Иордании, Турции и Эритреи, а также из-за других ограничений. Кроме того, авиакомпания не может использовать альтернативные маршруты в связи с отсутствием соответствующего разрешения со стороны Федерального агентства воздушного транспорта.

В Tez Tour пояснили, что клиенты, ожидающие вылета на родину с курортов Египта, размещены в нескольких пятизвездочных отелях с питанием.

"Это необходимая мера для организации оперативного трансфера в аэропорт. Все туристы в ближайшее время получат дополнительное уведомление о дате и условиях выполнения обратных вылетов", – указано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что авиакомпания ищет варианты вывоза россиян и продолжает согласование документов с ФАВТ, необходимых для продления полетной программы в Египет. В iFly рассчитывают, что она будет возобновлена с 20 декабря.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Внуково задержали три рейса в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Вылеты отложили из-за того, что Иордания, через которую проходит полет, закрыла свое небо для российских самолетов из-за новых требований к авиастраховке.

В авиакомпании iFly заявили, что более 620 пассажиров, ожидающих вылета рейсов из Москвы в Египет, расселены в гостиницы, а остальные решили остаться дома. Также туристам, которые ждут вылет из Египта, было продлено размещение в отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха.

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