Спрос на зимний отдых за границей среди москвичей вырос на 140%

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Число длительных поездок москвичей за границу зимой в 2022–2023 годах достигло допандемийного уровня и выросло на 140% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных сервиса "Яндекс Путешествия".

Самыми популярными странами стали Таиланд, Турция, Индонезия, Индия и Вьетнам. Средняя цена перелета в обе стороны в указанные страны составила 76 251, 38 638, 98 245, 63 343 и 85 272 рубля соответственно. Стоимость номеров на 3 ночи не превысила 7 500 рублей.

Средняя длительность пребывания москвичей в перечисленных странах не превышает пяти недель. Планировать путешествие жители столицы начинают примерно за 2 месяца.

В десятку самых популярных также вошли Израиль, Шри-Ланка, Армения, ОАЭ и Египет. Меньше всего москвичи интересовались поездками в Колумбию, Черногорию, Чили, Панаму и Иорданию.

Сервис "Яндекс Путешествия" оказывает помощь в бронировании отелей, поиске железнодорожных, автобусных и авиабилетов. Ежемесячная аудитория сервиса составляет 20 миллионов человек.

До этого сообщалось, что 51% россиян не планирует путешествий в новогодние праздники, еще 20% планируют выехать за пределы города или страны.

Около 12% еще не определились с поездкой, а 9% заявили, что приобретут билеты за две недели до отъезда.



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