Более половины россиян не планируют путешествий на новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более половины россиян (51%) не планируют путешествий на новогодние праздники, следует из результатов опроса, проведенного сервисом Туту.ру. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Такая же доля домоседов была и год назад", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 20% респондентов рассказали, что поедут на праздники в путешествие, и уже приобрели билеты и забронировали жилье.

12% опрошенных отметили, что пока не решили, поедут ли они куда-либо или останутся дома, еще 9% хотят уехать, но купят билеты за две недели до предполагаемой даты, а 8% планируют поездку и приобретут билеты в последний момент.

Аналитики сервиса отметили, что в сегменте авиабилетов на внутренние бронирования приходится 88,5% спроса. Среди оформленных железнодорожных билетов на направления внутри страны пришлось 96%.

"Те, кто купил билеты на автобус, в 78% случаев также отдали предпочтение поездкам внутри России", – отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что сервис Russpass подготовил подмосковные маршруты для прогулок в новогодние праздники. Маршруты подойдут как семьям с детьми, так и большим компаниям. Прогулки по знаковым местам Подмосковья будут бесплатными. Пользователям доступны 10 разных маршрутов.

В Russpass можно забронировать номер в гостинице или ресторане, а также купить билеты на поезд.

До этого стало известно, что самыми бюджетными датами для путешествий по России в новогодние праздники стали 24–25 декабря и 2–4 января. Поездки в эти даты могут быть дешевле на 14,5% в сравнении с другими периодами.



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